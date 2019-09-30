МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в понедельник вечером, при этом ранее в ходе торгов евро достигал двухлетнего минимума в этой паре, что обусловлено глобальным ростом спроса на американскую валюту, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.45 мск курс евро к доллару снижается до 1,0905 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0938 доллара за евро. При этом ранее в ходе торгов курс евро опускался до отметки в 1,0885 доллара за евро — минимума с мая 2017 года.

Курс доллара к иене растёт до 108,11 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,28%, до 99,39 пункта.

"Мы наблюдаем сильный рост спроса на доллар, и учитывая тот фактор, что наиболее частая торговля — это "доллар-евро", мы можем ожидать дальнейшего снижения курса евро", — отметил глава по стратегии FX в CIBC Capital Markets в Торонто Бипан Рай (Bipan Rai), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Инвесторы отдают предпочтение доллару как более надежной валюте на фоне сложного развития внешнеторговых отношений США и Китая. Поддержку курсу доллара оказывает сообщение СМИ о возможном ограничении потоков американских портфельных инвестиций в Китай.

Что же до евро, то дополнительную слабость ему придаёт общее снижение оптимизма в еврозоне на увеличении вероятности замедления экономики в странах этого валютного блока, о чём косвенно свидетельствуют свежие данные об инфляции в Германии. Согласно этим данным, в сентябре, по предварительной оценке, инфляция в республике составила 1,2% в годовом выражении, а в месячном была зафиксирована нулевая динамика. Аналитики ожидали роста 1,3% в годовом выражении и на 0,1% — в месячном.