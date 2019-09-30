МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. "Мегафон" в сообщении РИА Новости опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы имеющихся планах перевода штаб-квартиры оператора в "Москва-Сити".

Ранее в понедельник РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости и в самом "Мегафоне" сообщило, что оператор ведет переговоры о размещении своей штаб-квартиры в еще не построенном комплексе "Империя-2" в "Москва-Сити". Среди бенефициаров площадки здания — Олег Малис и Алишер Усманов, уточнило издание.

В компании опровергли эту информацию.

"На настоящий день у компании нет подписанных договоров для переноса головного офиса в Москве, равно как и нет на это конкретных планов", — сказали в пресс-службе "Мегафона".