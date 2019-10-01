МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник утром растет, трейдеры ожидают промышленные статданные по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск курс евро к доллару снижался до 1,089 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0898 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,22 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 99,46 пункта.

Позднее во вторник Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщит данные по индексу деловой активности в промышленности США. Эксперты ожидают, что показатель вырос до 50,4% с августовских 49,1%.

"Экономические данные могут оказать доллару поддержку, и комментарии Федрезерва не такие "голубиные", как некоторые думают", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

На текущей неделе ожидаются выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, в том числе председателя регулятора Джерома Пауэлла, который выступит в пятницу.

ФРС по итогам заседания 17-18 сентября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75-2% с 2-2,25% годовых. При этом некоторые аналитики ожидали сохранения ставки. Почти половина членов комитета по итогам встречи проголосовала за еще одно снижение ставки до конца года. Следующее заседание запланировано на 29-30 октября.