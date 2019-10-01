Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 1 октября
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Весь день
|СNY
|Китай — Национальный день
|
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|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (сент)
|53,1
|54,7 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (авг)
|1,59
|1,59 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (3 кв.)
|7,40%
|6,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (3 кв.)
|7
|2 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (3 кв.)
|7
|5 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (3 кв.)
|23
|21 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (авг)
|-9,70%
|-1,1% (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|-0,27%
|-0,16% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение по процентной ставке (окт)
|1,00%
|0,75% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА по процентной ставке
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|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (сент)
|0,60%
|0,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (сент)
|0,00%
|-0,2% (факт)
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
|50,3
|50,3
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (сент)
|41,4
|41,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
|45,6
|45,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
|47,4
|47
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,90%
|1,00%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент)
|1,00%
|1,00%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (июль)
|0,20%
|0,10%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент)
|51
|51
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (сент)
|47,4
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|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (сент)
|49,1
|50,1
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,400 млн
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|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|1-4 окт
|RUB
|Северсталь — производственные результаты за 3кв2019
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|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (сент)
|49,1
|46,3
https://1prime.ru/Financial_market/20191001/830369255.html