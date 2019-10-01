МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые европейские индексы во вторник опускаются из-за опасений за мировую торговлю после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) резко снизила прогноз темпов её роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.19 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,32%, до 7384,35 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 5670,06 пункта, немецкий DAX — на 0,06%, до 12420,69 пункта.

Ранее во вторник ВТО ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли по итогам текущего года до 1,2%, хотя в апреле такой прогноз составлял 2,6%. Среди рисков экономисты организации упомянули торговые конфликты, а также финансовую волатильность и макроэкономические шоки.

Очередной раунд торговых переговоров США и Китая ожидается 10-11 октября. Торговая война между странами идет с 2018 года. За это время они неоднократно проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Трейдеры обращают внимание и на статистику годовой инфляции в 19 странах еврозоны в сентябре, которая, по предварительной оценке, составила 0,9% против уровня августа в 1%, хотя эксперты ожидали сохранения инфляции на уровне предыдущего месяца.