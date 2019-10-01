МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Московская биржа в сентябре зарегистрировала трехмиллионного частного инвестора, за три квартала текущего года количество счетов частных инвесторов выросло более чем на 1 миллион, говорится в сообщении торговой площадки.

"В сентябре 2019 года на Московской бирже был зарегистрирован трехмиллионный частный инвестор… Всего с начала года доступ к рынкам Московской биржи получили более 1 миллиона частных инвесторов. За 2018 год на биржевой рынок пришли свыше 700 тысяч новых российских граждан. На конец 2018 года их насчитывалось 1,96 миллиона, на конец 2017 года – 1,3 миллиона, 2016 года – 1,1 миллиона, 2015 года – 1 миллион", — уточняется в сообщении биржи.

Биржа также отмечает, что на текущий момент существенную долю зарегистрированных брокерских счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), их количество составляет уже 1,17 миллиона.

"Физические лица активно торгуют на биржевых рынках: их доля в общем объеме торгов акциями составляет в 2019 году 33,5%, облигациями – 8,7%, ETF, БПИФ и ПИФ – 31,4%. Частные инвесторы – активные участники размещений облигаций – за прошедший период 2019 года они выкупили новых корпоративных облигаций на 360 миллиардов рублей (свыше 20% от всего объема) и государственных облигаций на 56 миллиардов рублей (3,7% всего объема)", — приводятся данные в сообщении торговой площадки.

Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва и Московская область (589 тысяч), Санкт-Петербург (151 тысяча), Свердловская область (92 тысячи) и Республика Башкирия (83 тысячи).