МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Доллар во вторник днем продолжает расти к мировым валютам, торгуясь в районе максимальных отметок с мая 2017 года, инвесторы ожидают продолжения переговоров по торговле между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.43 мск курс евро к доллару рос до 1,0905 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0898 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 108,25 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 99,47 пункта, показатель находится у самых высоких отметок с мая 2017 года.

Очередной раунд торговых переговоров США и Китая ожидается 10-11 октября. Последний раунд прошел 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября.

Недавние противоречивые новости по США и Китаю добавили неопределенности на рынки. Во внимании инвесторов оказались сообщения СМИ о том, что Вашингтон готовился ограничить портфельные инвестиции в Китай и провести делистинг китайских компаний с бирж США. Позднее представители минфина и Белого дома опровергли эту информацию.

Позднее во вторник выйдет внутренняя статистика США по промышленности. Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщит данные по индексу деловой активности в промышленности США. Эксперты ожидают, что показатель вырос до 50,4% с августовских 49,1%.