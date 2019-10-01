С начала 2019 г. акции Московской биржи принесли акционерам 28% доходности (против 23% по рынку). Сейчас мы считаем, что все краткосрочные позитивные факторы отражены в котировках. Инвесторы, похоже, убедились в том, что биржа может поддерживать двузначный рост комиссионного дохода (на фоне снижения объемов торгов). Кроме того, рынок, вероятно, заранее учел роспуск резерва по рынку зерна (учитывая динамику акций). Дополнительным источником риска может стать чистый процентный доход, учитывая снижение рублевых и долларовых балансов г/г, а также понижение ставок. В долгосрочной перспективе мы по-прежнему считаем акции биржи привлекательными, благодаря контрциклической бизнес-модели и стабильным дивидендам.

Тем не менее, мы видим весьма ограниченное количество драйверов дальнейшей переоценки акций в краткосрочной перспективе.

Учитывая все эти факторы, мы ждем появления более привлекательной возможности для входа в эти бумаги. Скорректировав нашу финансовую модель, мы понизили РЦ на 8% до 101 руб. При потенциале роста всего 7%, мы понижаем рекомендацию до ПО РЫНКУ.