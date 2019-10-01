МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,44%, до 6,39 доллара, "Новатэка" — не изменилась, оставшись на уровне в 202,8 доллара, "Лукойла" — увеличилась на 2,27%, до 84,62 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,55%, до 6,87 доллара, "Газпром нефти" — на 1,08%, до 32 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,2%, до 25,55 доллара, "Северстали" — на 2,3%, до 14,02 доллара, НЛМК — на 1,01%, до 21,5 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,46%, до 1,29 доллара, Сбербанка — на 1,16%, до 14,01 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 0,46%, до 17,58 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,07%, до 12,93 доллара, "Ленты" — на 0,9%, до 3,31 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,88%, до 3,83 доллара.