МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Курс рубля незначительно снижается к доллару и почти не меняется к евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды растет на 9 копеек – 65,35 рубля, курс евро снижается на 2 копейки — до 71,37 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,83% — до 59,38 доллара за баррель.