События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 октября
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (сент)
|45
|45
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент)
|195 тыс
|140 тыс
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
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|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,412 млн
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|17:50
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за сентябрь
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https://1prime.ru/Financial_market/20191002/830372859.html