МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (сент) 45 45
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сент) 195 тыс 140 тыс
16:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

 

 

 

 
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,412 млн

 

 
17:50 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за сентябрь

 

 

 

 