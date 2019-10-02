МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вместе зарубежными площадками, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 15.05 мск опускался на 0,85% — до 2735,32 пункта, индекс РТС — на 0,54%, до 1322,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 9 копеек – до 65,17 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 71,22 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,34% — до 59,09 доллара за баррель.

ПЕССИМИЗМ НА ФОНДОВЫХ РЫНКАХ

Российский фондовый рынок погрузился в "красную зону" вслед за всеми остальными мировыми площадками, отмечает София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

Азиатские рынки закрыли торги снижением в пределах 0,49-1,45%. К текущему моменту европейские биржевые индексы снижаются на 1,08-2,06%, фьючерсы на американские индексы — на 0,45-0,53%.

После вчерашних провальных данных по индексу деловой активности в производственном секторе США за сентябрь, который неожиданно вышел на уровне 47,8% при ожидавшихся 50,4%, инвесторы поняли, что проблемы замедления экономики распространились и на американский рынок и устроили распродажу акций на всех площадках, отмечает Игорь Костырко из "Универ Сбережения".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – привилегированные акции банка "Возрождение" (5,8%), акции ТГК-14 (1,62%), обыкновенные акции "Квадры" (1,59%), акции Polymetal (0,45%), "Алросы" (0,89%), префы ТГК-2 (0,82%).

Акции Polymetal в среду растут вопреки общему снижению на рынке, однако в целом остаются под краткосрочным и среднесрочным давлением, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Поддержать акции могло бы восстановление цен на золото, но пока котировки драгоценного металла удерживаются ниже 1500 долларов за тройскую унцию, добавляет она.

Среди лидеров падения – депозитарные расписки X5 (-2,72%), акции НЛМК (-2,11%), ПИКа (-1,87%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,84%), акции "Лукойла" (-1,8%), "Русала" (-1,66%), "Интер РАО" (-1,65%), ММК (-1,59%) и акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,57%).

ПРОГНОЗЫ

Отечественному рынку сложно противостоять сложившемуся пессимистичному настрою на всех мировых фондовых площадках, отмечает Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

На рынке существует опасность развития нисходящего движения, добавляет Елена Кожухова из "Велес Капитала".