МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-сентября 2019 года снизился на 60,8% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, до 11,64 тонны, по серебру – вырос более чем 2 раза, до 7,334 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Мосбирже в январе-сентябре заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 29,6 миллиарда рублей против 76,1 миллиарда рублей в январе-сентябре 2018 года. Только в этом сентябре было заключено сделок на 1,9 миллиарда рублей, в том числе, объем торгов золотом на 0,6 тонны, 0,4 тонны серебром (на 15,1 миллиона рублей).

В 2018 году на Мосбирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 102 миллиарда рублей. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценными металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.