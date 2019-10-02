МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, бумаги "Газпром нефти" не изменились в цене, а "Ленты" — подорожали, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,75%, до 6,34 доллара, "Новатэка" — на 1,97%, до 198,8 доллара, "Лукойла" — на 2,01%, до 82,92 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 1,14%, до 6,79 доллара, "Газпром нефти" — не изменились в цене, оставшись на уровне в 32 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,12%, до 25,52 доллара, "Северстали" — на 2%, до 13,74 доллара, НЛМК — на 2,79%, до 20,9 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 2,02%, до 1,26 доллара, Сбербанка — на 1,43%, до 13,81 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 2,84%, до 17,08 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 1,55%, до 12,72 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,15%, до 3,31 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 2,66%, до 3,73 доллара.