МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются на фоне падения американских бирж по итогам предыдущих торгов, свидетельствуют данные площадок.

По состоянию на 7.54 мск гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,48%, до 25918,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,17%, до 6495,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,07%, до 21328,67 пункта.

Биржи Китая остаются закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,92%, до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта. Биржа Южной Кореи также закрыта в четверг в связи с национальным праздником. Индекс KOSPI по итогам предыдущих торгов снизился на 1,95%, до 2031,91 пункта.

Биржевые индексы США существенно снизились в среду второй день подряд на фоне ситуации с торговыми войнами, которые ведет администрация Дональда Трампа. В среду США заявили, что после благоприятного решения ВТО по субсидированию Airbus европейскими странами Вашингтон введет для ЕС пошлины на воздушные суда в 10% и на сельхозпродукцию — в 25%. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью итальянскому телевидению пригрозил, что под пошлины попадут, в частности, европейский сыр и вино.

"Пошлины могут стать источником напряженности между США и ЕС. Темпы роста американской экономики наконец начинают замедляться из-за торговой напряженности и проблем в производственном секторе. Трейдеры хотят понять, приведет ли это к замедлению роста рабочих мест", — цитирует агентство Рейтер слова старшего макроэкономического стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масаюки Кичикавы (Masayuki Kichikawa).