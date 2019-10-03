МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Курс доллара стабилен по отношению к другим основным мировым валютам в четверг утром после снижения днем ранее, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару опускался до 1,0956 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0958 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 107,18 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 99,03 пункта.

В четверг курс доллара стабилизируется по отношению к остальным основным мировым валютам после снижения днем ранее, произошедшего на фоне статистики из США. Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) в среду сообщила, что число рабочих мест в частном секторе США в сентябре увеличилось на 135 тысяч, вместо ожидаемых рынком 140 тысяч. Кроме того, во вторник стало известно, что индекс деловой активности в промышленности страны (ISM) неожиданно опустился до минимума за 10 лет.

"Тренд в данных США, безусловно, стабильно превосходил ожидания, поэтому внезапное изменение показателей вызвало быструю его переоценку", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Pepperstone Group Криса Вестона (Chris Weston).