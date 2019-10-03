МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг утром в рамках фиксации прибыли инвесторами после скачка более чем на 1% в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,25 доллара, или на 0,22%, до 1504,6 доллара за тройскую унцию. В среду золото подорожало на 1,14%. Цена декабрьского фьючерса на серебро в четверг уменьшалась на 0,2% — до 17,648 доллара за унцию.

Снижение стоимости золота в четверг связано с коррекцией после уверенного роста днем ранее. В среду инвесторы покупали драгметалл в качестве более надежного средства для инвестиций на фоне опасений, связанных с торговыми отношениям США с другими странами мира, и состоянием американской экономики.

При этом, несмотря на коррекцию, аналитики отмечают сохраняющийся спрос на золото в качестве более надежного актива. "Золото явно используется для защиты от волатильности на других рынках. Учитывая пессимизм инвесторов по поводу роста мировой экономики и торговли, а также снижение на фондовых рынках, мы увидели бегство инвесторов в безопасные активы", — сказал агентству Рейтер аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).