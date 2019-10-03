МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.25 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожали на 0,1% — до 6,35 доллара, "Лукойла" — на 0,11%, до 83,01 доллара, "Новатэка" — на 0,45%, до 199,7 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в стоимости на 0,32% — до 6,81 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,78%, до 31,75 доллара.

Цена бумаг ВТБ опускалась на 0,24% — до 1,26 доллара, Сбербанка — росла на 0,2%, до 13,84 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,29% — до 17,03 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,08% — до 25,5 доллара, "Северстали" — на 0,73%, до 13,64 доллара, НЛМК — на 1,2%, до 20,65 доллара.

Цена GDR "Магнита" росла на 0,18% — до 12,75 доллара, "Ленты" — на 0,23%, до 3,32 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,89% — до 3,69 доллара.