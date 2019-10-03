МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг демонстрируют смешанную динамику на фоне новостей, связанных с торговлей, и внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,58% — до 7081,7 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,6%, до 5455,42 пункта. Торги в Германии не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам среды немецкий DAX упал на 2,76%, до 11925,25 пункта.

Акции европейского авиастроительного концерна Airbus растут в цене на 3,8% в четверг после падения на 2% днем ранее. В среду арбитр ВТО из-за субсидирования Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. При этом ВТО получила запрос от США на проведение 14 октября дополнительной встречи для обсуждения вводимых американских пошлин в связи с решением ВТО по делу Airbus.

Трейдеры также отыгрывают данные исследовательской организации Markit Economics, согласно которым композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 50,1 пункта против 51,9 пункта в августе. Индикатор стал самым низким за последние шесть лет и три месяца. Аналитики прогнозировали, что показатель составил 50,4 пункта, как показала предварительная оценка.

В то же время объем розничных продаж в еврозоне в августе ожидаемо вырос на 0,3% по сравнению с июлем.