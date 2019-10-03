МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай — Национальный день

 

 

 

 
1:35 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
предв. AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -7,2%

 

 
4:30 AUD Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (август) -0,1% 0,5%
6:20 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис

 

 

 

 
14:25 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (сентябрь) 3,2% 3,2%
15:30 USD США — Объем экспорта 207,4 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Объем импорта 261,4 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сентябрь) 130 тыс 145 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (сентябрь) 63,2%

 

 
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (сентябрь) 96 тыс 133 тыс
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (август) -54 млрд долл -54,5 млрд долл
15:30 USD США — Уровень безработицы (сентябрь) 3,7% 3,7%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (август) -1,12 млрд канад. долл -1 млрд канад. Долл
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (сентябрь) 60,6

 

 
17:25 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 713

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 860

 

 
21:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
21:10 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -80,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 424,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 312,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 13,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 5,5 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -47,2 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 12,8 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 24,6 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -60,7 тыс

 

 
23:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
23:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,2%

 

 
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 4,3%

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 09.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019) + 54 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2019) — див-д 2019