МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" обошел "Татнефть" по капитализации, заняв восьмое место среди российских компаний, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 17.34 мск обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожали на 2%, префы росли на 0,41%; "Татнефти" — снижались 2,5% и 1,1% соответственно. Это обусловило выход "Сургутнефтегаза" на восьмое место по капитализации среди российских торгуемых эмитентов с результатом 1,563 триллиона рублей. "Татнефть" на данный момент стоит 1,559 триллиона рублей.

В лидерах по капитализации по-прежнему "Газпром" с результатом 5,278 триллиона рублей, Сбербанк на втором месте — 5,053 триллиона рублей, "Роснефть" на третьем — 4,369 триллиона рублей.