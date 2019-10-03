МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером находится в "красной" зоне, перейдя к снижению днём на резком удешевлении нефти.

Попытки рынка нефти в последние минуты восстановиться после обновления двухмесячных минимумов ранее в четверг несколько поддерживают курс рубля, также говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.46 мск повышается на 1 копейку, до 65,21 рубля, курс евро — на 23 копейки, 71,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СЛЕДИТ ЗА НЕФТЬЮ, НЕФТЬ СЛЕДИТ ЗА ТРАМПОМ

Рубль в большей степени снижается к евро, отыгрывая коррекцию европейской валюты в направлении уровня 1,1 доллара.

Рынок нефти, обновивший днем минимум с начала августа — около 56,1 доллара за баррель по Brent — к вечеру попытался восстановиться. Этому способствовали подтверждение американского президента Дональда Трампа скорого прибытия в США делегации Китая для торговых переговоров (намечены на 10-11 октября).

Brent вечером дешевеет более чем на 1%, до 57 долларов за баррель.

В то же время давление на нефтяные котировки сохраняется на фоне рисков замедления мировой экономики из-за падения деловой активности в наиболее развитых странах. Так, ранее в четверг американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре упал до трехлетнего минимума. А во вторник ISM сообщил, что аналогичный индекс в сфере промышленности обновил почти десятилетний минимум.

Дополнительным сдерживающим фактором для рубля в четверг выступили оценки Минфина РФ, который ожидает, что объем покупки Центробанком валюты для министерства по бюджетному правилу с 7 октября по 7 ноября составит 212,7 миллиарда рублей — по 9,2 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее покупки равнялись 187,1 миллиарда рублей — по 8,9 миллиарда рублей в день.

В итоге доллар вечером почти не меняется к рублю, а евро прибавляет 0,3%. Рублевая цена нефти при этом опустилась ниже уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Динамика курса российской валюты в пятницу во многом будет определяться конъюнктурой рыночных настроений, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Внимание инвесторов будет концентрироваться на сентябрьских данных по американскому рынку труда. Если темпы создания новых рабочих мест окажутся ниже прогнозов (145 тысяч), то для участников рынка это может стать еще одним значимым сигналом усиления проблем в экономике США и соответствующим поводом для снижения аппетитов к покупке риска, включая рублевый актив. Ожидаем, что курс доллара в пятницу будет находиться в диапазоне 64,6-65,8 рубля", — оценил он.

Тем не менее, в более долгосрочном плане рубль сохраняет потенциал укрепления за счёт разницы в доходностях с основными резервными валютами, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Реальная доходность рубля – одна из лучших в мире, а динамика инфляции, которая с начала года до конца сентября составила всего 2,2% против 2,5% в прошлом году, позволяют рассчитывать не только на долгосрочных инвесторов, но и на горячие деньги. Условия для ещё одного снижения ставки ЦБ РФ продолжают формироваться. Кроме того, исполнение бюджетного правила пока существенно не мешает рынку", — пояснил свои оценки эксперт.