МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,82%, до 6,29 доллара, "Новатэка" — на 0,15%, до 198,5 доллара, "Лукойла" — на 0,6%, до 82,42 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 0,27%, до 6,81 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,31%, до 31,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,82%, до 25,31 доллара, "Северстали" — на 2,26%, до 13,43 доллара, НЛМК — на 1,91%, до 20,5 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 1,27%, до 1,25 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,36%, до 13,86 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 2,22%, до 16,7 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 2,95%, до 12,35 доллара, "Ленты" — увеличилась на 0,45%, до 3,33 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,16%, до 3,72 доллара.