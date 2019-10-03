МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Продажи смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном стартуют в России 25 октября, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что оформить предзаказ на новинки можно будет с 4 по 7 октября на официальном сайте и в фирменных салонах Samsung, а также в сети "М.Видео" по цене 159,99 тысячи рублей в серебряном и черном цветах. Протестировать смартфон с раскладным экраном можно 4-5 октября на выставке "M.Video Electronics Show" в "Крокус Экспо".

В сообщении отмечается также, что ранее устройство поступило в продажу в других странах и вызвало большой интерес потребителей во всем мире. Первые партии новинки были полностью распроданы в течение получаса в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре в день старта предзаказа 18 сентября. В Корее продажи устройства начались 6 сентября и были организованы в два этапа, оба из которых показали такие же результаты, отмечается в сообщении.

Samsung в конце февраля представил первый в мире смартфон со сгибающимся экраном — Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство.

Однако в апреле компания объявила, что откладывает выпуск Galaxy Fold, чтобы изучить отзывы и провести дополнительные тесты. Samsung уточнял, что пользователи, тестирующие устройство, сообщили компании о некоторых проблемах с экраном.