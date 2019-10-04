МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу на фоне восстановления американских бирж по итогам предыдущих торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,54%, до 25969,34 пункта, южнокорейский KOSPI повышался на 0,05%, до 2032,96 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,41%, до 6519,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,02%, до 21345,69 пункта.

Биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,92%, до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание, что основные индексы США выросли по итогам четверга на 0,5-1,1% после двух дней снижения. При этом коррекционный рост сдерживали слабые данные Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) США, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре упал до трехлетнего минимума.

В то же время слабая американская статистика усилила ожидания рынками нового сокращения базовой ставки в США для поддержки национальной экономики. "Увеличившиеся надежды на дальнейшее снижение базовой ставки ФРС, судя по всему, помогают стабилизировать рынки к концу недели", — отмечает аналитик IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), которую цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.