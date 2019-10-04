События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 октября
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 4 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CNY
|Китай — Национальный день
|
|
|1:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|
|
|предв.
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-7,2%
|7,3% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/
|
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|-0,1%
|0,4% (факт)
|6:20
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис
|
|
|14:25
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|
|
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (сентябрь)
|3,2%
|3,2%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|207,4 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|261,4 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сентябрь)
|130 тыс
|145 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (сентябрь)
|63,2%
|
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (сентябрь)
|96 тыс
|133 тыс
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (август)
|-54 млрд долл
|-54,5 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (сентябрь)
|3,7%
|3,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (август)
|-1,12 млрд канад. долл
|-1 млрд канад. Долл
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (сентябрь)
|60,6
|
|17:25
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|
|
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|713
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|860
|
|21:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|21:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-80,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|424,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|312,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|13,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|5,5 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-47,2 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|12,8 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|24,6 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-60,7 тыс
|
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|
|
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,2%
|
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|4,3%
|
|
|RUB
|ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 09.09.2019, в заочной форме, див-ды 2кв2019)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019) + 54 (2кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.10.2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191004/830380800.html