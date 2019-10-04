МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня корректируется вверх после падения в предыдущие дни.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,1% — до 2711 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1313 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

При этом в лидерах снижения — акции "Норникеля" (-4,6%), которые с пятницы торгуются без дивидендов.

Стоимость нефти утром повышается на 0,4% — до 57,95 доллара за баррель сорта Brent.