Рынок акций РФ с утра коррекционно растет, "Норникель" снижается на дивидендной отсечке
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня корректируется вверх после падения в предыдущие дни.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,1% — до 2711 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1313 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
При этом в лидерах снижения — акции "Норникеля" (-4,6%), которые с пятницы торгуются без дивидендов.
Стоимость нефти утром повышается на 0,4% — до 57,95 доллара за баррель сорта Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20191004/830380810.html