МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют в основном положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.36 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожали на 0,7% — до 6,33 доллара, "Лукойла" — на 0,38%, до 82,73 доллара, "Новатэка" — на 0,45%, до 199,4 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в стоимости на 0,31% — до 6,83 доллара, "Газпром нефти" — на 0,63%, до 32,1 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,68% — до 1,26 доллара, Сбербанка — на 0,4%, до 13,91 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,72% — до 16,82 доллара.

Расписки "Норникеля" уменьшались в цене на 3,67%, до 24,38 доллара, "Северстали" — дорожали на 1,23%, до 13,6 доллара, НЛМК — росли в цене на 0,29%, до 20,56 доллара.

Цена GDR "Магнита" росла на 0,04% — до 12,36 доллара, "Ленты" — опускалась на 0,15%, до 3,33 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,91% — до 3,76 доллара.