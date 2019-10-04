События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 октября
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 7 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|CNY
|Китай — Национальный день
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|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (август)
|-2,7%
|-0,4%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (сентябрь)
|1,8%
|3,4%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (сентябрь)
|0,3%
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 9 месяцев и сентябрь 2019
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|RUB
|ГМК Норильский никель — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 26.09.2019)
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|883,93 (1П2019) — див-д 2019
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|RUB
|Черкизово Групп — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 26.09.2019)
|20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018
|48,79 (1П2019) — див-д 2019
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — крайний срок предъявления акций к выкупу (по решению набсовета от 31.07.2019 об обратном выкупе размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в кол-ве 12 млн шт. в период с 06.09.2019 по 07.10.2019)
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|цена выкупа: 53,5 руб (ао)
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|RUB
|МегаФон — СД (выборы Председателя СД)
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|RUB
|Газпром — СД (о приобретении доли в УК Газпром инвестпроект, о действиях, связанных с увеличением УК Газпромвьет)
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|RUB
|АЛРОСА-Нюрба — реестр для ВОСА (31.10.2019, в заочной форме, о добровольной ликвидации ПАО, о порядке и сроке ликвидации и назначении ликвидационной комиссии)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191004/830383049.html