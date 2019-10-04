Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 9 месяцев и сентябрь 2019

RUB ГМК Норильский никель — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 26.09.2019) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019) — див-д 2019

RUB Черкизово Групп — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 26.09.2019) 20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018 48,79 (1П2019) — див-д 2019

RUB Банк Санкт-Петербург — крайний срок предъявления акций к выкупу (по решению набсовета от 31.07.2019 об обратном выкупе размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в кол-ве 12 млн шт. в период с 06.09.2019 по 07.10.2019) цена выкупа: 53,5 руб (ао)

RUB МегаФон — СД (выборы Председателя СД)

RUB Газпром — СД (о приобретении доли в УК Газпром инвестпроект, о действиях, связанных с увеличением УК Газпромвьет)