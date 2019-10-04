МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 7 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай — Национальный день

 

 

 

 
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (август) -2,7% -0,4%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (сентябрь) 1,8% 3,4%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (сентябрь) 0,3%

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 9 месяцев и сентябрь 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 26.09.2019) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Черкизово Групп — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 26.09.2019) 20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018 48,79 (1П2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — крайний срок предъявления акций к выкупу (по решению набсовета от 31.07.2019 об обратном выкупе размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в кол-ве 12 млн шт. в период с 06.09.2019 по 07.10.2019)

 

 

 цена выкупа: 53,5 руб (ао)

 

 

 RUB МегаФон — СД (выборы Председателя СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — СД (о приобретении доли в УК Газпром инвестпроект, о действиях, связанных с увеличением УК Газпромвьет)

 

 

 

 

 

 

 RUB АЛРОСА-Нюрба — реестр для ВОСА (31.10.2019, в заочной форме, о добровольной ликвидации ПАО, о порядке и сроке ликвидации и назначении ликвидационной комиссии)

 

 

 

 