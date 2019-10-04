МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленным движением котировок, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,53%, до 6,38 доллара, "Новатэка" — на 1,36%, до 201,2 доллара, "Лукойла" — уменьшилась на 0,02%, до 82,4 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,15%, до 6,8 доллара, "Газпром нефти" — на 0,47%, до 31,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,84%, до 24,59 доллара, "Северстали" — увеличилась на 0,37%, до 13,48 доллара, НЛМК — на 0,29%, до 20,44 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,32%, до 1,25 доллара, Сбербанка — на 0,51%, до 13,93 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 0,24%, до 16,74 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" не изменилась в цене, оставшись на уровне в 12,35 доллара, "Ленты" — увеличилась на 5,56%, до 3,52 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,05%, до 3,72 доллара.