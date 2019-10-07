МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в понедельник на фоне слабой статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,08% — до 7149,86 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 5478,66 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 11997,71 пункта.

Участники торгов обратили внимание на статистику из Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), промышленные заказы в стране в августе сократились в месячном выражении на 0,6%, хотя ожидалось снижение на 0,3%. В июле показатель упал на 2,1%. При этом годовое снижение в августе составило 6,7% после падения на 5% в июле.

Кроме того, инвесторы обеспокоены относительно предстоящих торговых переговоров между США и Китаем, намеченных на 10-11 октября. СМИ сообщили, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров с США и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.

Акции британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc снижаются в цене на бирже в Лондоне на 0,7% после сообщений СМИ, что банк планирует сократить до 10 тысяч сотрудников для уменьшения издержек. Это свыше 4% от общего штата банка.