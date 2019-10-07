МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Иностранные компании получили право проводить листинг на Фондовой бирже Саудовской Аравии (Tadawul), сообщил телеканал Al-Arabiya.

"Саудовская фондовая биржа (Tadawul) сообщила в понедельник, что теперь иностранным компаниям разрешено проводить листинг на местном рынке после одобрения Управлением рынка капитала (Capital Market Authority, CMA) поправки к правилам листинга, включая положения, касающиеся листинга иностранных компаний", — сообщило агентство.

Изменение связано с важностью интеграции между рынками капитала в регионе, также это позволит облегчить эмитентам доступ к новым источникам финансирования, приводит телеканал слова главы биржи Халида Аль Хуссана (Khalid Al Hussan).

Саудовская Securities Depository Center Company (Edaa) уже подписала два договора с Рынком ценных бумаг Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange) и Bahrain Clear, чтобы позволить иностранным компаниям провести листинг на Tadawul, отмечает телеканал, ссылаясь на заявление биржи.