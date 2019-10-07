МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи закрылись в понедельник ростом, инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,63%, до 7200,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 5521,61 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 12098,29 пункта.

В центре внимания инвесторов находятся внешнеторговые отношения США и КНР. Новый раунд торговых переговоров состоится 10-11 октября. Аналитик M&G Investments Рандип Сомел (Randeep Somel), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что стимулом для заключения торгового соглашения между США и Китаем могут послужить риски замедления мировой экономики.

Ранее в понедельник, был опубликован ряд статданных по еврозоне, свидетельствующих о замедлении экономики в регионе. Так, индекс доверия инвесторов в зоне евро в октябре упал до минус 16,8 пункта с минус 11,1 пункта месяцем ранее, обновив таким образом минимум с апреля 2013 года.

Кроме того, по данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), промышленные заказы в стране в августе сократились в месячном выражении на 0,6%, хотя ожидалось снижение на 0,3%. В июле показатель упал на 2,1%. При этом годовое снижение в августе составило 6,7% после падения на 5% в июле.

Рост индексов поддержал рост цен на акции нефтяных компаний. Акции Shell, BP и Total подорожали в пределах 1% из-за рисков перебоев с поставками сырья из-за политической напряженности в Ираке.