МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (сентябрь) -0,5% -1,7% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (август) -0,9% 2,4% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (август) 0,8% 1% (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (август) 2 трлн йен 2,16 трлн йен (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (сентябрь) 1 0 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (сентябрь) 52,1 51,3 (факт)
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (август) -0,4% 0,3% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда (2кв2019) -0,2%

 

 
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь) 226,6 тыс 215 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,1%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (август) 3% -2%
20:50 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -5,92 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Банк ВТБ — реестр для ВОСА (01.11.2019, в заочной форме, див-ды по ап за 1П2019)

 

 

 0,000176672679543876 (ап, тип 1, 1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.11.2019) — див-д 2019