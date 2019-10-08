События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 октября
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (сентябрь)
|-0,5%
|-1,7% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (август)
|-0,9%
|2,4% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (август)
|0,8%
|1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (август)
|2 трлн йен
|2,16 трлн йен (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (сентябрь)
|1
|0 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (сентябрь)
|52,1
|51,3 (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|-0,4%
|0,3% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (2кв2019)
|-0,2%
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|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (сентябрь)
|226,6 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (август)
|3%
|-2%
|20:50
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-5,92 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Банк ВТБ — реестр для ВОСА (01.11.2019, в заочной форме, див-ды по ап за 1П2019)
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|0,000176672679543876 (ап, тип 1, 1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.11.2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20191008/830388943.html