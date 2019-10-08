МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют смешанную динамику во вторник на фоне неопределенных перспектив торговой договоренности между США и Китаем на ближайших переговорах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.42 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,08% — до 7203,25 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,29%, до 5505,37 пункта, немецкий DAX опускался на 0,37%, до 12052,93 пункта.

Европейские инвесторы предпочитают сохранять осторожность перед очередным раундом торговых переговоров между США и Китаем, которые являются крупнейшими мировыми экономиками. Рынки ждут, что уже 10 октября стороны обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.

Трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Так, Гонконгская фондовая биржа (HKEX) сообщила, что отказывается от своих планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей (LSEG). Акции LSEG дешевеют более чем на 6%.

При этом определенную поддержку рынкам оказывает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в августе вырос на 0,3% по сравнению с июлем. Аналитики ожидали снижения индикатора на 0,2%.