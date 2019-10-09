МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром на фоне роста спроса на более надежные активы в свете обеспокоенности относительно ближайших торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов. Цена золота к концу 2019 года дорастет до нового многолетнего максимума, считают аналитики

По состоянию на 8.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,25 доллара, или на 0,58%, до 1512,75 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,72% — до 17,828 доллара за унцию.

Ключевым фактором для мировых рынков на текущей неделе является очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем. Он пройдет 10-11 октября, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов до 30% с 25%.

Трейдеры опасаются, что если стороны не смогут достичь прогресса на ближайших переговорах, торговая напряженность усилится, что окажет дополнительное давление на всю мировую экономику, темпы роста которой уже замедляются.

Участники торгов обратили внимание и на то, что Всемирный банк в среду понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 2,5% с 2,6% на фоне замедления глобальной торговли и инвестиций. Также ВБ ухудшил прогнозы по росту ключевых экономик мира — США, еврозоны и Китая.