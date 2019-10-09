МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду растут, трейдеры настроены более оптимистично перед началом нового раунда торговых переговоров США и Китая на фоне сообщений СМИ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.03 мск индекс Dow Jones рос на 0,75% — до 26335 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,03%, до 7700,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,95%, до 2920,12 пункта.

Очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном пройдет 10-11 октября, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на товары из КНР объемом 250 миллиардов долларов до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Трейдеры оценивают перспективы по переговорам более оптимистично после того, как агентство Блумберг сообщило, что Китай согласен на частичную торговую сделку с США. СМИ также сообщили, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с американской стороной по торговле.

Участники торгов продолжают ожидать публикацию протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду. По итогам встречи 17-18 сентября регулятор принял решение второй раз подряд понизить ставку, которая теперь находится на уровне 1,75-2%.

Вместе с этим, в сентябре члены комитета не смогли прийти к окончательному мнению по поводу прогноза по ставке до конца года. По данным CME Group, 86,1% аналитиков ожидают очередного снижения индикатора в октябре, также на 25 базисных пунктов, остальные эксперты выступают за сохранение показателя. Трейдеры надеются, что документ поможет прояснить планы регулятора по ставке.