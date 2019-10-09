МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как инвесторы с оптимизмом ожидают встречи представителей США и Китая для обсуждения торговых вопросов, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.45 мск индекс Dow Jones растёт на 0,62%, до 26326,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,89%, до 7893,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 2915,1 пункта.

Вчерашние опасения инвесторов относительно того, что очередной раунд торговых переговоров Вашингтона и Пекина может пройти безрезультатно, ослабли на фоне новых сообщений СМИ. Так, агентство Блумберг сообщило, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США. СМИ также сообщили, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с американской.

"Есть ожидания, что на ближайшей встрече будет принято какое-нибудь промежуточное соглашение", — сказал агентству Рейтер главный экономист Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питер Кардийо (Peter Cardillo), отмечая, что инвесторы более оптимистичны, чем два дня назад.

Очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном должен пройти в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.