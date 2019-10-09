МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене растет всё большими темпами на фоне преобладающего оптимизма относительно грядущих торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск курс доллара к иене растёт до 107,39 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,07 иены; курс евро к доллару поднимается до 1,0978 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0954 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,09%, до 99,04 пункта.

Инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров Пекина и Вашингтона, который запланирован на четверг и пятницу. Оптимизм трейдеров поддерживают сообщения СМИ. Так, агентство Блумберг сообщило, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США. СМИ также сообщили, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с американской.

"Хотя (американский президент Дональд — ред.) Трамп проявил не очень большой интерес к "частичному" соглашению… Китай, кажется, настроен более благосклонно", — отмечает старший рыночный стратег Bannockburn Global Forex Марк Чендлер (Marc C. Chandler), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом доллар продолжает дешеветь по отношению к евро, так как участники торгов ожидают публикацию протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором могут быть подсказки о дальнейших планах регулятора касательно учётной ставки. Тем временем, по данным CME Group, большинство аналитиков ожидают очередного снижения индикатора в октябре. Ослабление монетарной политики традиционно ослабляет курс соответствующей валюты.