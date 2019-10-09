МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты против доллара и евро вечером повышается, следуя за рынком нефти, нацелившимся на психологически значимый уровень 60 долларов за баррель сорта Brent, говорят трейдеры. Сохранение высокого спроса на рублевую ликвидность в рамках размещения минфином РФ ОФЗ поддерживает курс рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.18 мск снижался на 34 копейки до 64,86 рубля, курс евро — на 23 копейки — до 71,18 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль вечером продолжил повышаться к доллару и евро на фоне позитивной динамики нефтяных цен.

Рынок нефти прибавляет 1,5% до 59,09 доллара за баррель сорта Brent. Нефтетрейдеры, несмотря на данные о росте запасов в США, продолжают следить за событиями в Ираке и Эквадоре.

Так, в Ираке проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками. А минэнерго Эквадора сообщило об остановке добычи на трех месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос. Торговые надежды также поддерживают нефтяные котировки.

Фондовые индексы США растут вечером на 0,6-1%, западноевропейские биржевые индексы выросли на 0,3-1%. Спрос на риск также поддерживает курс рубля.

Наконец, спрос на рублевую ликвидность поддерживается высоким спросом на размещаемые минфином ОФЗ. Ведомство в среду разместило эти гособлигации двух серий на общую сумму 52,4 миллиарда рублей при совокупном спросе 129,1 миллиарда.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,3-0,5% каждый. Рублевая цена нефти при этом колебалась ниже уровня 3,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На фоне ухудшения ожиданий от итогов торговых переговоров между США и КНР ФРС подала рынкам сигнал о возможности возобновления слабо "замаскированной" программы QE, что повысило спрос на риск, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС премьер". Рыночные настроения в очередной раз оказались между опасениями по поводу обострения глобальных торговых рисков и надеждами на новые монетарные стимулы, говорит он.

"В базовом сценарии мы ожидаем от переговоров в Вашингтоне заключения промежуточной сделки, в то время как наиболее сложные вопросы в торговых отношениях останутся нерешенными. Пессимистичный сценарий предполагает очередное обострение конфликта, результатом которого станет усиление взаимных тарифов сторон. В результате в ближайшие дни мы ожидаем повышения рыночной волатильности, в том числе, и на валютном рынке. В четверг курс доллара может формироваться в широком диапазоне 64,4-65,6 рубля", — добавил Покатович.

Ожидаемый завтра диапазон стоимости доллара — это 64,50 – 65,70 рублей, считает Андрей Люшин из Локо Банка. Евро может остаться в диапазоне 70,75-71,30 рублей, оценил он.