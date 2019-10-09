МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи закрылись ростом, так как инвесторы ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36%, до 7168,61 пункта, французский CAC 40 — на 0,78%, до 5499,14 пункта, немецкий DAX — на 1,04%, до 12095,13 пункта.

Индексы поддержал оптимизм инвесторов относительно развития внешнеторговых отношений США и КНР. Агентство Блумберг сообщило, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США. СМИ также сообщили, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с американской стороной.

Очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном должен пройти в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.