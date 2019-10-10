МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне данных минэнерго США о росте запасов "черного золота" в стране за минувшую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% — до 58,22 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до 52,52 доллара за баррель.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста показателя всего на 1,4 миллиона баррелей.

В четверг мировые инвесторы также ждут новостей из Вашингтона, где стартуют очередные двухдневные торговые переговоры между США и Китаем. На этом фоне трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

Аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu), которого цитирует агентство Рейтер, отмечает, что в случае неудачных переговоров "рыночный пессимизм окажет резкое негативное давление на цены на нефть".