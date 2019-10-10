МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно растет к доллару и перешел к снижению к евро после позитивного старта торгов на фоне ослабления американской валюты на рынке форекс, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск четверга снижается на 15 копеек – до 64,74 рубля, курс евро растет на 8 копеек, до 71,27 рубля. На старте торгов рубль рос к европейской валюте на 3 копейки.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,1% — до 58,24 доллара за баррель.

Курс евро к доллару на форексе к текущему моменту растет на 0,37%.