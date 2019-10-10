МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне подъема на рынках США и Азии, а также внутренних корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.02 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,01%, до 7165,45 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,35%, до 5519,95 пункта, немецкий DAX — поднимался на 0,18%, до 12114,3 пункта.

Европейские трейдеры обратили внимание на то, что ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали рост до 1,2% на оптимизме инвесторов по грядущей встрече представителей США и КНР. Вслед за рынками США в основном в плюсе закрылись и биржи Азии в четверг.

Акции французского производителя предметов роскоши LVMH дорожают на 4,6% после того, как рост сопоставимых продаж компании за третий квартал превзошел прогнозы аналитиков. На этом фоне отмечается рост стоимости акций на 1-4% других компаний, которые производят товары класса "люкс" — Burberry, Christian Dior, Moncler и Kering (владелец Gucci).

При этом оптимизм сдерживает статистика из Великобритании и Германии. Национальное статистическое бюро Великобритании сообщило в четверг, что объем промышленного производства в Великобритании в августе уменьшился на 0,6% по сравнению с июлем, а в годовом выражении упал на 1,8%. Аналитики прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом — на 0,9%.

По данным из Германии, объём экспорта страны в августе уменьшился на 1,8% в месячном выражении, хотя ожидалось снижение на 1%. В то же время импорт вырос на 0,5%, хотя прогнозировалось снижение на 0,2%.