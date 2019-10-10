МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днём продолжают опускаться на данных минэнерго США о росте запасов и добычи в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,51%, до 58,02 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,42%, до 52,37 доллара за баррель.

Согласно официальным данным, за неделю по 4 октября коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,9 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 425,6 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста только на 1,4 миллиона баррелей. Добыча в стране за период поднялась на 200 тысяч баррелей в день, до 12,6 миллиона.

Позднее в ходе торгов ОПЕК опубликует ежемесячный доклад, в котором сообщит об уровне добычи странами ОПЕК+ и прогнозах предложения и спроса на нефть в мире.

Трейдеры также продолжают ожидать новостей о продолжении торговых переговоров США и Китая. По данным СМИ, США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговых соглашений с Китаем. Ранее сообщалось, что Китай согласен на "частичный" торговый договор, а также что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров в США.

"Это неизбежно, что торговые переговоры США и Китая будут главными в повестке на всех мировых рынках, в том числе на нефтяном", — цитирует агентство Рейтер слова нефтяного стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian). Аналитик отмечает, что рынки обращают внимание в первую очередь на то, как результат переговоров может повлиять на прогнозы роста мировой экономики.