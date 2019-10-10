МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
Предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Встреча министров финансов ЕС

 

 

 

 
13:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин

 

 

 

 
15:00 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (сент) -0,60% -0,20%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (сент) -0,50% -0,10%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (сент) 81,1 тыс 10,0 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (сент) 6% 5,7%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (окт) 83,4 81,7
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (окт) 93,2 92,0
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 710,0

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) 855,0

 

 
20:15 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)

 

 

 

 
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -77,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 389,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 269,0 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 26,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 9,4 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -52,3 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 13,9 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 26,3 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -66 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Роснефть — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 26.09.2019) 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин) — див-д 2018 15,34 — див-д 2019

 

 

 RUB ВСМПО-АВИСМА — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 27.09.2019) 756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018 884,6 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019