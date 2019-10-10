МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы умеренно растут в четверг после публикации статданных по инфляции и безработице в стране, инвесторы также следят за ходом торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.40 мск индекс Dow Jones рос на 0,01%, до 26348,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 7916,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 2920,78 пункта.

Индексы слабо растут после публикации статданных по инфляции и безработице в США. Так, годовая инфляция в сентябре осталась на уровне в 1,7%, хотя аналитики ожидали ускорения до 1,8%. В месячном выражении показатель ожидаемо остался на уровне в 0,1%.

Кроме того, за неделю, завершившуюся 5 октября, число заявок на пособие по безработице сократилось на 10 тысяч, до 210 тысяч заявок, хотя аналитики ожидали уменьшения показателя только до 215 тысяч.

Инвесторы воздерживаются от активной торговли в ожидании новостей о встрече представителей США и КНР. Очередной раунд торговых переговоров проходит 10-11 октября. По данным СМИ, США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой сделки с Китаем. Согласно другим сообщениям, американская сторона может разрешить ряду своих компаний сотрудничать с китайской Huawei, которая с мая находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными КНР.

"Рынок больше всего хочет получить от этих переговоров что-то конкретное, ощутимое", — отметил управляющий директор New Vines Capital LLC Андре Бахос (Andre Bakhos), чье мнение приводит агентство Рейтер.