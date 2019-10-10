МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в Лондоне в четверг завершили торги в основном ростом, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 2,09%, до 6,29 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 1,48%, до 205,8 доллара, "Лукойла" — на 0,64%, до 82,14 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 1,03%, до 6,89 доллара, "Газпром нефти" — на 1,4%, до 32,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,69%, до 24,89 доллара, "Северстали" — на 3,15%, до 13,77 доллара, НЛМК — на 2,34%, до 20,16 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 1,92%, до 1,27 доллара, Сбербанка — на 0,49%, до 14,23 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 1,15%, до 17,14 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" уменьшилась на 0,51%, до 11,68 доллара, "Ленты" — увеличилась на 1,36%, до 3,36 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,16%, до 3,83 доллара.