МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рубль умеренно повышается к доллару и евро на фоне роста спроса на рисковые активы после позитивных заявлений сторон американо-китайских торговых переговоров, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 18 копеек — до 64,27 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 70,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 2,2% — до 60,41 доллара за баррель по марке Brent.