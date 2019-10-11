МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале дня пятницы повышается по основным биржевым индексам. Снижаются в цене некоторые акции после дивидендной отсечки.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,1% до уровня 2724 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,35%, до 1336 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Снижаются акции "Алросы" (-4%) и МТС (-2,3%) после того, как с пятницы они торгуются без дивидендов.

Стоимость нефти утром растет на 2,1%, до 60,31 доллара за баррель по марке Brent.